Старение населения России сильно отразится на бюджете страны - исследование

Фискальная система России сильно зависит от численности трудоспособного населения. По мере нарастания доли россиян-пенсионеров риски для бюджета будут также увеличиваться, и власти будут вынуждены модернизировать существующую систему, считают, эксперты Финансового университета при правительстве и Института социально-экономических проблем народонаселения РАН.

В исследовании "Демографические факторы налоговой политики: эффекты трансформации половозрастной структуры населения" ученые приходят к выводу, что сейчас средние возрастные группы (30–50 лет) сейчас обеспечивают более 60% налоговых поступлений (НДФЛ, НДС и акцизы, социальные взносы), пишут "Ведомости". Экономисты основывались на данных ФНС за 2024 год. При этом на группу 30-40 лет приходится треть поступлений, на группу 40-50 лет – 29,1%, на граждан старше 50 лет – 20,3%, а на молодежь 20-30 лет – только 18,2%.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что средний возраст работника в стране составляет рекордные 42,5 года. 11 лет назад средний возраст был 40,6 лет. По расчетам министерства, к 2032 году общая потребность в замещении выбывающих на пенсию составит 11,7 млн сотрудников.