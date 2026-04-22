Из-под завалов обрушившегося дома в Сызрани извлекли тела двух человек

Два человека погибли в результате атаки беспилотников ВСУ на Сызрань. Их тела извлекли из-под завалов обрушившегося подъезда жилого дома, сообщили в МЧС России.

По данным ведомства, людей под завалами больше нет.

Погибли женщина и ребенок, уточнил губернатор Вячеслав Федорищев. Ранее он сообщил, что число пострадавших в результате обрушения выросло до 12. Трое из них госпитализированы.

Губернатор также добавил, что БПЛА повредили два жилых дома в Сызрани. Угроз обрушения конструкций по второму МКД нет.

Напомним, минувшей ночью беспилотники ВСУ атаковали город, один из ударов пришелся по жилому дому, где произошло обрушение подъезда. Для людей, которые временно не могут вернуться в свое жилье, развернуты ПВР.