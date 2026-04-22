Доля молодежи в промышленности сократилась в два раза за 10 лет

Доля молодежи до 30 лет в обрабатывающей промышленности за десять лет уменьшилась с 22% до 12%.

Минтруд прогнозирует, что к 2029 году отрасли потребуется 3 млн сотрудников, из них половина — на замещение уходящих на пенсию. Однако лишь 27% выпускников колледжей остаются в профессии три года спустя.

В исследовании консалтинговой компании "Яков и партнеры", на которое ссылаются "Известия" говорится, что тенденция на рост престижа рабочих профессий пока не привела к увеличению числа молодых специалистов на производстве. К слову, подобное наблюдается и в сфере образования: молодежь, приходя работать в школу, уходит из нее в первые же годы. При этом доля работников старше 60 лет в промышленности выросла на 60%, сейчас их более 800 тыс. Равнозначно заменить их некем. Сейчас дефицит кадров исчисляется десятками процентов. Так, нет более половины станочников и наладчиков металлообрабатывающих станков, почти 90% швей и вышивальщиц. Их почти не готовят и в колледжах.

Несмотря на рост престижа среднего профессионального образования и приток абитуриентов в колледжи, преподаватель московского колледжа Денис Чувашев, отмечает, что там наблюдается та же проблема, что и в школе, — острая нехватка кадров. Поэтому увеличение числа выпускников колледжей мало что дает для реального сектора экономики: выпускники подчас просто не готовы работать по полученной специальности.