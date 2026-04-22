С блогера Юрия Дудя* принудительно взыскали более 60 тысяч рублей

Судебные приставы принудительно списали с блогера Юрия Дудя*, который имеет статус иноагента, более 60 тысяч рублей. Эту сумму журналист задолжал государству за административные нарушения, в том числе за отсутствие обязательной маркировки иноагента в своих публикациях. Ранее стало известно, что с ноября 2025 года общая сумма штрафов блогера составляла 70 тысяч рублей, пишет РИА Новости.

Несмотря на выплату основной части, Дудь* до сих пор должен приставам около 8 тысяч рублей. Согласно судебным документам, на 21 апреля за ним числятся два долга. Первый - это штраф от Роскомнадзора на 3,6 тысячи рублей. Второй - 4,1 тысячи рублей за нарушение правил деятельности иностранного агента.

Сейчас приставы продолжают работу по взысканию оставшихся денег. Подобные меры контроля за соблюдением законов об иноагентах власти применяют и к другим медийным личностям. Таким образом, блогер уже выплатил большую часть назначенных ему штрафов, но пока не закрыл долги полностью.

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал политолога Сергея Маркова* на 45 тысяч рублей за нарушение правил работы иноагента. Статус иностранного агента он получил в августе 2025 года: Минюст обвинил его в распространении фейков о российской власти и работе с материалами нежелательных организаций.

* - признаны в РФ иностранными агентами.