Уральские фестивали, к которым был причастен Горенбург, состоятся, несмотря на его уход

Все уральские фестивали, к которым был причастен музыкант и продюсер Евгений Горенбург, состоятся в этом году. Об этом сообщили в продюсерском центре "ЛАД".

О том, что 66-летний Горенбург ушел из жизни, стало известно сегодня утром. С его именем связаны такие фестивали как "Красная строка", "Старый новый рок", "Гиккон" и Ural Music Night.

Заявление продюсерского центра опубликовано на странице "Уральской ночи музыки" в соцсети.

"Сегодня мы потеряли свое сердце", - пишут соратники Евгения Горенбурга.

Они заверили, что в этом году все заявленные фестивали точно состоятся.

"Встречаемся с вами 19 июня на "Уральской ночи музыки", 21-23 августа – на "Красной строке", а 29 августа – на "Гикконе". Солнце обязательно взойдет, а шоу – продолжится", - отмечается в заявлении.

Свои соболезнования в связи со смертью Евгения Горенбурга выразил губернатор Свердловской области Денис Паслер.