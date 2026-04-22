Владыка Евгений поздравил Фонд святой Екатерины и его основателей с девятилетием

Фонд святой Екатерины отмечает свое девятилетие. С этой датой учредителей, сотрудников и благополучателей поздравил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

«Когда я слушаю о делах Фонда, сразу приходят на ум, на сердце такие слова: «То, что вы сделали одному из малых сих, то вы сделали Мне». Вот так Господь Бог говорит. То, что вы накормили, напоили, посетили, согрели, все это сделали Ему», — напомнил Владыка слова Писания.

Митрополит пожелал, чтобы Фонд святой Екатерины продолжал работу еще долгие годы.

«Фонд в полной мере отвечает своему наименованию. Это группа людей, которая делает добро во имя Иисуса Христа и святой Екатерины. Сегодня нельзя не назвать имена этих замечательных людей, которые объединились в добре: Андрей Анатольевич Козицын, Игорь Алексеевич Алтушкин, Андрей Моисеевич Симановский. За их плечами еще не один десяток столь же искренних, добрых и обращенных своим сердцем к людям. Хочу пожелать, чтобы мы и 10-летие, и 20-летие Фонда святой Екатерины встретили, чтобы одно из этих торжеств мы встретили в храме святой великомученицы Екатерины, покровительницы нашего города», — добавил он.