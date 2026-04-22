ФСБ задержала в Севастополе агента украинской разведки

Сотрудники ФСБ в Крыму пресекли работу агента Главного управления разведки Минобороны Украины. Силовики задержали 29-летнего жителя Волгоградской области, который собирал секретную информацию о российских военных. Как сообщили в пресс-службе ведомства, мужчина сам вышел на связь с представителями украинской спецслужбы.

По заданию своего куратора задержанный выслеживал, где именно в Севастополе находятся подразделения Минобороны России, и передавал эти сведения Украине. Сейчас следователи ФСБ возбудили против него уголовное дело по статье о государственной измене. Суд уже отправил мужчину под стражу на время расследования. За это преступление российские законы предусматривают суровое наказание, вплоть до пожизненного заключения.

Ранее в Калужской области силовики задержали бывшую сотрудницу федерального СМИ по обвинению в призывах к терроризму. Девушка, постоянно проживающая в Москве, попала в руки оперативников в Ленинградской области, после чего ее доставили в калужское СИЗО.