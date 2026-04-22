Задержан инструктор похода, в котором погибли трое туристов в Бурятии

В Бурятии задержали трех человек по делу о гибели туристов во время похода на гору Мунку-Сардык в Восточном Саяне. Это директор турфирмы-организатора (компания зарегистрирована в Красноярске), ее заместитель и гид-инструктор похода, последний участвовал в трагическом штурме горы.

Уголовное дело Следственный комитет возбудил по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

"В настоящее время решается вопрос о предъявлении фигурантам обвинения и избрании в отношении них меры пресечения. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление полной картины произошедшего", - сообщили в СКР.

Между тем, спасатели приступили к эвакуации со склона горы тел погибших туристов. Ранее спустили и передали медикам других участников похода, застрявших на горе (всего в группе было 15 человек). По предварительным данным, во время спуска туристов резко ухудшились погодные условия, также известно, что у троих участников группы возникли проблемы со снаряжением – порвалась страховочная веревка.