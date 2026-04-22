Два человека, предположительно, остаются под завалами дома в Сызрани

Два человека, предположительно, остаются под завалами разрушенного дома в Сызрани, сообщил губернатор Самарской области Федорищев.

По его данным, число пострадавших в результате обрушения многоэтажки после удара БПЛА увеличилось до 12. Трое пострадавших госпитализированы, остальным оказана амбулаторная медпомощь.

Напомним, минувшей ночью беспилотники ВСУ атаковали город, один из ударов пришелся по жилому дому, где произошло обрушение подъезда. Для людей, которые временно не могут вернуться в свое жилье, развернуты ПВР.