Уральский общественник предложил сократить время продажи алкоголя до четырех часов

В Свердловской области нужно еще больше сократить время продажи алкоголя, оставив для этого считанные часы. С таким предложением выступил член общественной палаты Екатеринбурга Дмитрий Чукреев.

Накануне на Среднем Урале сократили время на покупку алкогольной продукции. Приобрести спиртное можно будет строго с 9.00 до 22.00 (сейчас это можно сделать с 8.00 до 23.00). Кроме этого, продажа спиртного будет полностью запрещена в День защиты детей, День знаний и День трезвости. Нововведения вступят в силу 1 сентября 2026 года.

Как рассказал Чукреев в своем канале в MAX, он надеется, что впоследствии эти рамки будут сжиматься еще больше.

"3-4 часа для торговли алкоголем вполне достаточно. С 16:00 до 20:00 – и все, кто не успел тот опоздал", - заявил уральский общественник.

Он полагает, что теневой рынок, когда спиртным станут торговать подпольно, не будет масштабным явлением – "разве что в сельской местности".

"Ждем 1 сентября – время покажет, насколько коммерсанты готовы выполнять требования закона", - добавил Дмитрий Чукреев.

Напомним, в ноябре прошлого года в Екатеринбурге ликвидировали подпольное производство грузинского вина.