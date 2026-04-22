СМИ: Виновница смертельного ДТП в центре Москвы является внучкой генерала Аброськина

Задержанная по делу о смертельном ДТП в Москве является родственницей известного государственного деятеля Николая Аброськина, сообщает Telegram-канал «112».

По его данным, виновница аварии приходится внучкой Аброськину.

Генерал армии Николай Аброськин с 2015 по 2020 гг. занимал пост первого заместителя управляющего делами президента РФ. С 2011 по 2014 гг. был советником министра обороны.

Массовое ДТП произошло поздно вечером 20 апреля на улице Садовая-Черногрязская. По данным МВД, пьяная женщина за рулем Mercedes сначала столкнулся с электровелосипедом, затем с припаркованным автомобилем, а после еще с пятью транспортными средствами. В результате ДТП два человека скончались, еще двое пострадали. Возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух лиц). Суд отправил под арест женщину — водителя иномарки, которая устроила аварию.