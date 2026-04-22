СМИ: Виновница смертельного ДТП в центре Москвы является внучкой генерала Аброськина

22 Апреля 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: прокуратура г. Москвы

СМИ: Виновница смертельного ДТП в центре Москвы является внучкой генерала Аброськина

Задержанная по делу о смертельном ДТП в Москве является родственницей известного государственного деятеля Николая Аброськина, сообщает Telegram-канал «112».

По его данным, виновница аварии приходится внучкой Аброськину.

Генерал армии Николай Аброськин с 2015 по 2020 гг. занимал пост первого заместителя управляющего делами президента РФ. С 2011 по 2014 гг. был советником министра обороны.

Массовое ДТП произошло поздно вечером 20 апреля на улице Садовая-Черногрязская. По данным МВД, пьяная женщина за рулем Mercedes сначала столкнулся с электровелосипедом, затем с припаркованным автомобилем, а после еще с пятью транспортными средствами. В результате ДТП два человека скончались, еще двое пострадали. Возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух лиц). Суд отправил под арест женщину — водителя иномарки, которая устроила аварию.

Теги: дтп, москва, генерал Аброськин, внучка


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 21.04.2026 12:06 Мск В Москве задержали предполагаемую виновницу смертельного ДТП на Садовом кольце

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


