22 Апреля 2026
Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба &quot;Спецавтобазы&quot;

Автомобилисты отвезли на "Спецавтобазу" 20 тысяч отработанных шин за 2025 год

"Спецавтобаза" призывает уральцев правильно утилизировать отработанные автомобильные шины. Выбрасывать покрышки на мусорные площадки запрещено, так как они относятся к опасным отходам, а потому их следует сдавать для дальнейшей переработки в организации с соответствующей лицензией. Конкретно в Екатеринбурге привезти шины можно в пункт приема регионального оператора.

Офис "Спецавтобазы"(2026)|Фото: пресс-служба "Спецавтобазы"

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Спецавтобазы", в прошлом году они приняли порядка 20 тыс. покрышек, однако все еще остаются люди, которые оставляют шины у мусорок возле дома, а ряд владельцев шиномонтажек свозит на площадки целые грузовики, вынуждая управляющие компании разбираться с утилизацией за собственный счет. Некоторые предпочитают дать покрышкам вторую жизнь, используя из в качестве декора на детских площадках.

"Шины относятся к четвертому классу опасности, их запретили использовать во дворах для украшения клумб или как оборудование на детских площадках, так как они выделяют вредные и загрязняющие вещества в почву. По той же причине их нельзя выбросить с обычным мусором. Такие отходы нужно утилизировать правильно. Покрышки успешно перерабатывают, делают из них автоковрики, добавляют в асфальтовые смеси для устройства дорог", — пояснил начальник экологической службы АО "Спецавтобаза" Артем Хачатурян.

"Спецавтобаза" организовала работу по приему отработанных шин, чтобы они не оказывались на контейнерных площадках. Сдать покрышки можно с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 на ул. Посадской, 3 в Екатеринбурге. Далее специалисты отправят их на переработку.

Приём автомобильных шин на "Спецавтобазе"(2026)|Фото: пресс-служба "Спецавтобазы"

"В прошлом году автомобилисты и организации сдали порядка 20 тысяч шин в наш пункт приема, с начала этого года — уже более 2 500 автопокрышек. Сейчас, с наступлением периода смены резины, число обращений в пункт продолжит расти", — рассказала руководитель направления по работе с отходами производства и потребления АО "Спецавтобаза" Олеся Плещева.

Отметим, что для тех, кто нарушает закон, выбрасывая шины на контейнерные площадки, предусмотрено наказание в виде штрафов в размере до 4 тыс. рублей для граждан и до 400 тыс. рублей — для предприятий.

Перед сдачей автопокрышки необходимо подготовить: они не должны быть загрязнены горюче-смазочными материалами, а также их нужно предварительно очистить от камней, грунта, металла и мусора. При себе необходимо иметь паспорт или водительское удостоверение. Стоимость утилизации легковых шин составляет от 67 до 150 рублей за штуку в зависимости от диаметра. Подробнее об услуге можно узнать на сайте "Спецавтобазы" в разделе "Как утилизировать шины".

