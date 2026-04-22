ЕГЭ уже не "угадайка" - сенатор Гумерова

ЕГЭ уже очень хорош, в нем нет ответов, которые можно угадать. Об этом заявила председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Она считает, что ЕГЭ стал намного лучше, произошло много изменений, чтобы он "стал понятным, прозрачным, объективным инструментом оценки знаний учащихся".

"Я хотела бы напомнить, что уже сейчас нет "угадайки" в контрольно-измерительных материалах, то есть простых ответов: "да", "нет" или выбрать правильный ответ", - подчеркнула она в интервью ТАСС.

Однако эксперты, признавая, что ЕГЭ не "угадайка", критикуют его за то, что он стал "натаскайкой", то есть проверкой не знаний предмета в целом, а умения решать и правильно оформлять заранее известные типы заданий, на которые их натаскивают репетиторы или к которым они готовятся своими силами.

В итоге выпускники набирают высокие баллы ЕГЭ, но предмета толком не знают, что выясняется уже на первом курсе вуза. Поэтому результаты ЕГЭ не соответствуют реальным знаниям выпускников, заявил недавно помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев. Об этом также говорил ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко. Так, входной контроль знаний показал, что в его вузе большинство первокурсников, хорошо сдав ЕГЭ, по существу не имеют представления о физике. О натаскивании выпускников на сдачу ЕГЭ говорил и ректор МГУ Виктор Садовничий.