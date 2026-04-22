За год в Москве на рабочем месте умерло более 400 человек

В 2025 году в Москве умерли на рабочем месте 423 человека – по причинам, связанным со здоровьем. И самая распространенная причина таких смертей – сердечно-сосудистые заболевания, передает ТАСС со ссылкой на главу технической инспекции труда Московской федерации профсоюзов Анатолия Захаренкова.

По словам представителя профсоюза, сложно сказать, была ли работа причиной развития заболевания или это действие других факторов.

"Когда мы обращаемся в медицинское учреждение с просьбой указать причину и факторы, которые воздействовали на это, нам отвечают: сердечно-сосудистая недостаточность. Поэтому сказать, что именно - стресс или какие-то другие обстоятельства повлияли на состояние здоровья, очень сложно. Хотя мы можем это предполагать. Может быть, где-то, на каком-то уровне нужна была элементарная своевременная помощь, а она не была оказана", - отметил эксперт.