Паслер о смерти Горенбурга: "Это невосполнимая утрата"

Губернатор Свердловской области Денис Паслер выразил соболезнования в связи со смертью основателя фестиваля Ural Music Night Евгения Горенбурга.

О том, что музыкант и продюсер ушел из жизни, стало известно сегодня утром. Ему было 66 лет.

Как сообщил Паслер в своем канале в MAX, не стало человека, чьи проекты и инициативы находили отклик в сердцах сотен тысяч людей и известны далеко за пределами региона.

"Он внес неоценимый вклад в сохранение и развитие уральского рока, который является частью идентичности нашего региона. Был вдохновителем музыкальных фестивалей "Старый Новый Рок", "Ночь Музыки", придумал масштабный книжный фестиваль "Красная строка". Умел видеть перспективу и поддерживал талантливую молодежь, открывал новые имена и помогал музыкантам осуществить мечту – выступить на большой сцене. Он создавал пространства для творчества и формировал современную культурную среду", - заявил губернатор.

Он отметил, что уход Евгения Горенбурга – это "невосполнимая утрата для профессионального сообщества, коллег и друзей".

"Мы запомним его таким – всегда с горящими глазами, полным идей и вселяющим в каждого веру в то, что "солнце взойдет", - заключил Денис Паслер.

Дата прощания с Горенбургом пока не объявлена.