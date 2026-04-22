Паслер о смерти Горенбурга: "Это невосполнимая утрата"

22 Апреля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Паслер о смерти Горенбурга: "Это невосполнимая утрата"

Губернатор Свердловской области Денис Паслер выразил соболезнования в связи со смертью основателя фестиваля Ural Music Night Евгения Горенбурга.

О том, что музыкант и продюсер ушел из жизни, стало известно сегодня утром. Ему было 66 лет.

Как сообщил Паслер в своем канале в MAX, не стало человека, чьи проекты и инициативы находили отклик в сердцах сотен тысяч людей и известны далеко за пределами региона.

"Он внес неоценимый вклад в сохранение и развитие уральского рока, который является частью идентичности нашего региона. Был вдохновителем музыкальных фестивалей "Старый Новый Рок", "Ночь Музыки", придумал масштабный книжный фестиваль "Красная строка". Умел видеть перспективу и поддерживал талантливую молодежь, открывал новые имена и помогал музыкантам осуществить мечту – выступить на большой сцене. Он создавал пространства для творчества и формировал современную культурную среду", - заявил губернатор.

Он отметил, что уход Евгения Горенбурга – это "невосполнимая утрата для профессионального сообщества, коллег и друзей".

музыкант(2018)|Фото: Накануне.ru

"Мы запомним его таким – всегда с горящими глазами, полным идей и вселяющим в каждого веру в то, что "солнце взойдет", - заключил Денис Паслер.

Дата прощания с Горенбургом пока не объявлена.

Теги: Паслер, Горенбург, утрата, музыкант, губернатор


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 22.04.2026 09:59 Мск Уральские фестивали, к которым был причастен Горенбург, состоятся, несмотря на его уход

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 22.04.2026 08:10 Мск Ушел из жизни основатель "Старого нового рока", Ural Music Night и "Красной строки" Евгений Горенбург

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети