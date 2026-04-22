Путин наградил государственным орденом уральского бойца-чемпиона Петра Яна

Владимир Путин наградил государственным орденом бойца из Екатеринбурга, действующего чемпиона UFC Петра Яна.

Указ президента России опубликован на официальном портале правовой информации. Как говорится в документе, Ян награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени". Награда уральскому бойцу вручена за развитие физической культуры и спорта.

Напомним, в декабре прошлого года Петр в ярком поединке одолел грузинского бойца Мераба Двалишвили и забрал пояс чемпиона UFC в легчайшем весе. После этого Ян вошел в десятку лучших бойцов организации независимо от весовой категории.

Сразу после завоевания чемпионского титула спортсмен вернулся домой в Екатеринбург, где его встретили сотни фанатов.