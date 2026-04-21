В Брянской области мирная жительница погибла, наступив на мину "Лепесток"

В селе Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области женщина наступила на противопехотную мину "Лепесток", в результате чего погибла.

Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Он сообщил, что будет оказана вся необходимая помощь.

"В результате террористических действий укронацистов женщина, к сожалению, погибла. Выражаю глубокие соболезнования родным погибшей. Вся необходимая поддержка и материальная помощь будут оказаны", — написал глава региона.