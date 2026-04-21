Директора и гида туристической группы допрашивают по делу о гибели троих туристов в Бурятии

Следственные органы СК России по Республике Бурятия проводят комплекс неотложных мероприятий в рамках уголовного дела о гибели трёх туристов, совершавших восхождение в горах Восточного Саяна к пику Мунку-Сардык, сообщили Накануне.RU в ведомстве. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

В настоящее время допрашиваются директор туристической фирмы, зарегистрированной в Красноярске, его заместитель и гид-инструктор, которые также участвовали в походе и являются организаторами тура.

По данным следствия, 18 апреля группа туристов, прибывшая из Красноярска в посёлок Монды Окинского района Бурятии, вышла из базового лагеря для восхождения на пик Мунку-Сардык. 20 апреля они достигли вершины, после чего начали спуск обратно в связках по несколько человек.

Последняя связка, состоявшая из двух женщин и мужчины, отстала и не вернулась в лагерь. Остальные участники поднялись на поиски пропавших и обнаружили их тела вверху по склону. При осмотре у женщин обнаружены обширные ссадины на лице, которые могли быть получены в результате камнепада или падения с высоты. Для установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы.

Расследование продолжается. Следствие проводит комплекс мероприятий, направленных на установление полной картины произошедшего.