Директора и гида туристической группы допрашивают по делу о гибели троих туристов в Бурятии

22 Апреля 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Роскомнадзор замедляет Telegram

Происшествия Дальневосточный ФО Республика Бурятия
Фото: Следственный комитет РФ

Директора и гида туристической группы допрашивают по делу о гибели троих туристов в Бурятии

Следственные органы СК России по Республике Бурятия проводят комплекс неотложных мероприятий в рамках уголовного дела о гибели трёх туристов, совершавших восхождение в горах Восточного Саяна к пику Мунку-Сардык, сообщили Накануне.RU в ведомстве. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

В настоящее время допрашиваются директор туристической фирмы, зарегистрированной в Красноярске, его заместитель и гид-инструктор, которые также участвовали в походе и являются организаторами тура.

По данным следствия, 18 апреля группа туристов, прибывшая из Красноярска в посёлок Монды Окинского района Бурятии, вышла из базового лагеря для восхождения на пик Мунку-Сардык. 20 апреля они достигли вершины, после чего начали спуск обратно в связках по несколько человек.

Последняя связка, состоявшая из двух женщин и мужчины, отстала и не вернулась в лагерь. Остальные участники поднялись на поиски пропавших и обнаружили их тела вверху по склону. При осмотре у женщин обнаружены обширные ссадины на лице, которые могли быть получены в результате камнепада или падения с высоты. Для установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы.

Расследование продолжается. Следствие проводит комплекс мероприятий, направленных на установление полной картины произошедшего.

Теги: Бурятия, туристы, Мунку-Сардык


