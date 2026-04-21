Товары кировских производителей будут транспортировать по «Шелковому пути»

На площадке международной выставки «ИННОПРОМ. Центральная Азия» делегация Кировской области, которую возглавляет губенатор Александр Соколов, посетила строительную площадку крупного логистического центра «Silkway Central Asia». Этот центр формируется в Ташкентской области. Представителя Кировской области презентовали возможности будущего объекта.

Проведя осмотр площадки, кировская делегация провела встречу с руководством компании «Silkway CA». Темой обсуждения были вопросы сотрудничества в сфере логистики.

Как известно, на территории Кировской области также формируется крупный узел «Северная широта», который предназначен для приема, обработки, хранения и распределения продовольственных товаров. Его планируемая пропускная способность составит 360 тысяч тонн в год, общая площадь – 30 тысяч квадратных метров.

Александр Соколов рассказал, что директор кировской компании «АГАТ 43», которая создает «Северную широту», Андрей Березин и генеральный директор «Silkway CA» Данияр Тиесов подписали меморандум о сотрудничестве в сфере прямых поставок фруктов, овощей, текстиля, бакалеи и других товаров из стран Азии через Узбекистан.

"Сейчас продукты едут к нам через цепочку посредников, что приводит к удорожанию и потере качества", – пояснил Александр Соколов. И добавил, что создание механизма прямых поставок позволит сэкономить время и максимально сохранить качество продукции.



"В обратную сторону от нас поедут древесина и изделия из нее, удобрения, пластмасса и многое другое, что производится у нас и в сопряженных агломерациях", — сообщил Александр Соколов.

Губернатор Кировской области подчеркнул, что для производителей из Средней Азии «Северная широта» может стать удобным хабом для экспорта продукции в другие регионы России – Кировская область граничит с 9 субъектами РФ, а регион при этом заинтересован в импорте производимых на вятской земле товаров в южные страны.