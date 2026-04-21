Фуат Сайфитдинов: Все депутаты Тюменской облдумы используют дни отпуска до окончания созыва

Депутаты Тюменской областной думы используют дни своего отпуска, согласно графику, никто не планирует копить дни к окончанию созыва.

Об этом в интервью тюменским журналистам сообщил председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов.

«Все депутаты и сотрудники Тюменской областной думы уходят в ежегодные оплачиваемые отпуска согласно графику, который формируется заранее. И всегда строго соблюдается. Работа депутатов седьмого созыва завершается в сентябре, последним рабочим днем считается первое заседание нового созыва. Поэтому мы традиционно отгуливаем все отпуска до этого последнего рабочего дня. У нас жесткое правило – отпуска не должны совпадать с заседаниями думы, поэтому многие мои коллеги уходят в отпуск после 9 мая, с тем, чтобы к майскому заседанию – 28 мая уже быть на работе. Многие уйдут в отпуск в июле и августе. Я лично планирую это сделать в июле. При этом, как правило, в отпусках мы ездим в избирательные округа, продолжаем встречаться с земляками, отчитываемся о работе за созыв. Этот год не будет исключением, все отпуска будут использованы до окончания созыва», - пояснил спикер регионального парламента.

Также Фуат Сайфитдинов добавил, что график отпусков в Тюменском парламенте всегда соблюдался. Так, представители фракции «Единая Россия» уже все заявления на отпуска оформили и никаких компенсаций, разумеется, не получат. Кроме того, в смете расходов областной думы никакие компенсационные выплаты за неиспользованные дни отпуска не предусмотрены.