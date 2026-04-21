21 Апреля 2026
Образование В России
Правительство распределило целевые места в вузах на 2026 год

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина объявил, что правительство установило квоты на целевое обучение в вузах на 2026/2027 учебный год. Власти отдали больше трети всех мест будущим медикам. Также крупные доли получили инженерные и технические специальности, педагогика и сельское хозяйство.

В этот раз правительство впервые подготовило максимально подробный план. В нем детально расписали количество мест для каждого уровня образования, конкретные специальности и даже отдельные вузы. Премьер подчеркнул: власти составили этот список на основе реальных заявок от заводов и организаций. Такой подход поможет регионам закрыть нехватку кадров, предприятия получат обученных сотрудников, а выпускники - гарантированное рабочее место по специальности.

Михаил Мишустин напомнил слова Владимира Путина о том, что подготовка кадров - это одна из важнейших задач для страны. Премьер уверен, что именно сильные специалисты станут фундаментом для развития России и помогут успешно выполнить национальные проекты, особенно в сфере высоких технологий.

Ранее Минпросвещения России выступило против идеи продлевать учебный год до середины июня, назвав это решение нецелесообразным. В ведомстве уверены, что нынешний график каникул отлично справляется со своей задачей, давая детям возможность полноценно отдохнуть и восстановить силы. 

