Руководство "Уралкриомаша" признали виновным в гибели работницы предприятия

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила признал виновным директора по производству АО "Уралкриомаш" в смерти сотрудницы предприятия. Причиной гибели стали нарушения требований охраны труда, а именно то, что руководство допустило сотрудника к опасным работам без оформления и инструктажа.

Как сообщает пресс-служба судов Свердловской области, в июле прошлого года на предприятии были организованы работы по ручной очистке производственных емкостей, к которым привлекли работников других подразделений, хоть это и не входило в их обязанности. Александр Сикритов должен был отвечать за безопасность во время работ.

По окончании рабочего дня одна из сотрудниц все еще продолжала работы и, поднимаясь по приставной лестнице, потеряла равновесие и упала на бетонное покрытие, получив закрытую черепно-мозговую травму. От полученных повреждений женщина скончалась.

Суд пришёл к выводу, что нарушения выразились в неудовлетворительной организации работ, отсутствии должного контроля за соблюдением охраны труда и непринятии мер по обеспечению безопасных условий. Сикритова признали виновным по ч.2 ст. 143 УК РФ и приговорили к 1,5 годам исправительных работ с удержанием 15% зарплаты в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в течение 15 суток.