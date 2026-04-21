Путин заявил о "попытках расколоть общество" перед сентябрьскими выборами в Госдуму

Президент России Владимир Путин ожидает попыток дестабилизировать общество перед предстоящими в сентябре выборами в Госдуму. Он считает, что "выборы пройдут в непростых условиях".

"Наши оппоненты, так их назовём, а точнее сказать, противники, прежде всего внешние, будут пытаться расколоть и дестабилизировать российское общество", - заявил Путин на церемонии вручения всероссийской муниципальной премии "Служение".

Путин добавил, что россияне на выборах, конечно же, отдадут предпочтение "конструктивным идеям, патриотам и людям дела".