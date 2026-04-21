Путин поручил помочь с восстановлением в Дагестане даже не оформленного жилья

Президент РФ Владимир Путин поручил найти решения для помощи с восстановлением жилья в Дагестане даже тем людям, у кого оно было построено без должного оформления.

"Конечно, я это знаю, многие строения, домовладения были построены без должного оформления, - сказал президент. - Но люди построили, и часто у них ничего нет другого, кроме того, что было построено - даже с нарушением нормативных документов. И сделать вид, что и республика, и Россия в целом здесь ни при чем, и не помогать этим людям - нельзя".

Путин также поручил как можно быстрее обследовать в Дагестане территории, пострадавшие от паводков, и принять решения о восстановлении.

Напомним, ранее на Дагестан обрушились сильные ливни, они привели к масштабным подтоплениям, сбоям в подаче воды и электричества.

5 апреля на улице Айвазовского в Махачкале из-за подмыва грунта произошло обрушение трехэтажной пристройки к шестиэтажному дому. Отмечалось, что проблемы с подтоплениями в столице республики во многом связаны с бездумной застройкой прибрежной зоны реки Тарнаирка. Несколько домов возведены прямо в русле самой реки. Строения препятствуют естественному течению воды, которая находит себе другие пути: улицы, дома, жилые кварталы.

Глава Дагестана Сергей Меликов поручил выяснить, кто выдавал разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию многоквартирных домов в русле реки в Махачкале, попавших под угрозу обрушения при подтоплениях.