Белорусский Могилев стал восьмым городом-побратимом Екатеринбурга

Екатеринбург и белорусский Могилев стали городами-побратимами. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе администрации уральской столицы.

Соглашение о международном межмуниципальном сотрудничестве подписали глава Екатеринбурга Алексей Орлов и председатель Могилевского городского исполнительного комитета республики Беларусь Сергей Чертков. По словам Орлова, в ближайшее время будет подписана дорожная карта, рассчитанная на два года. В ней будут предусмотрены различные мероприятия: промышленная кооперация, экспорт, импорт, спорт, культура, образование и молодежная политика.

Как добавили в мэрии, Могилев стал восьмым городом-побратимом Екатеринбурга.

Напомним, что в 2024 году столица Урала стала городом-побратимом китайского Чэнду.