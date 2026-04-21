С улиц Челябинска увезли более 50 самокатов

В Челябинске подвели первые итоги работы чат-бота "Самокат на место".

За неполную неделю работы нового чат-бота челябинцы прислали 199 заявок об электросамокатах, брошенных в неположенных местах. К чату подключены представители трех операторов кикшеринга. Они оперативно отслеживают и устраняют нарушения. Рекорд реакции, поставленный за эту неделю – 15 минут.

"Наша общая задача – навести порядок в Челябинске в сфере арендных электросамокатов. За неделю с улиц города вывезли больше 50 самокатов. Ни один из них пока не вернулся к собственникам", – приводит пресс-служба мэрии слова вице-мэра Дмитрия Агеева.