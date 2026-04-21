Ученые Ямала заглянут вглубь арктической почвы

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа пробурят пять новых скважин в тех местах, где природа осталась нетронутой. Это нужно, чтобы ученые могли следить, как меняется температура почвы в естественных условиях. Одновременно с этим специалисты установят современные датчики в жилых домах и госучреждениях Салехарда и Лабытнанги. В правительстве региона объясняют: так они соберут самую полную информацию о состоянии мерзлых грунтов, пишет "РГ".

Все новые данные сразу попадут на интерактивную карту, которую запустили в начале этого года. На этом ресурсе уже есть подробные сведения о земле в Новом Уренгое, поселке Харп и других важных точках региона. Инженеры и строители активно используют этот сервис, чтобы проектировать прочные и безопасные здания в условиях Севера.

Сейчас сеть мониторинга на Ямале состоит из 70 природных скважин и более чем 400 специальных датчиков, которые стоят прямо в фундаментах городских построек.

