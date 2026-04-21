11 муниципалитетов Тюменской области предоставляют услуги по захоронению в цифровом режиме

11 муниципалитетов Тюменской области предоставляют услуги по захоронению в цифровом режиме, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Тюменская область в числе шести пилотных субъектов России занимается внедрением цифровой платформы "Управление захоронениями". С начала текущего года услуги по предоставлению мест захоронения на портале "Госуслуг" оказывают администрации Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Нижнетавдинского, Сладковского, Голышмановского, Аромашевского, Тюменского, Бердюжского и Упоровского округов. На текущий момент обработано более 1 000 обращений граждан на предоставление места для захоронения.



В настоящий момент остальные муниципалитеты проводят подготовительные работы для подключения к системе. Это позволит гражданам получать на портале "Госуслуг" четыре муниципальные услуги: предоставление места для захоронения, установка намогильных сооружений, включение в реестр поставщиков похоронных товаров и услуг, уход за местом захоронения.

В Тюменской области 1 122 кладбища. Координацию действий муниципалитетов по работе в системе осуществляет департамент ЖКХ Тюменской области, специалисты которого входят в рабочую группу при Аппарате Правительства Российской Федерации по оптимизации стандарта жизненной ситуации "Утрата близкого человека". Внедрение цифровой платформы идет по поручению Президента России Владимира Путина.