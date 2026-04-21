Штраф за кота: в Сочи наказали мужчину за публикацию мема

Районный суд Сочи вынес приговор местному жителю за фотографии кота, которые напоминают внешность лидера Третьего рейха. Пресс-служба суда сообщила изданию "Лента.ру", что мужчина нарушил статью 20.3 КоАП РФ. Эта статья запрещает показывать нацистскую атрибутику или символы экстремистских организаций. Суд выяснил, что сочинец опубликовал в своем Telegram-аккаунте картинку с персонажем "Котольф Китлер". Эксперты сочли это демонстрацией символики нацистской Германии, которую закон запрещает распространять в России.

На снимке запечатлен кот с черно-белым окрасом: пятна на морде животного имитируют усы и челку Адольфа Гитлера. Во время заседания мужчина не стал спорить с обвинением и полностью признал свою вину в административном проступке. Судья изучил материалы дела и признал горожанина виновным. В итоге суд назначил сочинцу наказание в виде административного штрафа. Теперь нарушитель должен выплатить государству одну тысячу рублей за публикацию запрещенного контента в мессенджере.

Сообщалось, что россиянам может грозить административное дело за публикацию числа 666 в соцсетях, так как суды признали его символом запрещенного в стране экстремистского движения сатанистов. Согласно судебным решениям, это число, наряду с пентаграммой и изображением Бафомета, официально относится к атрибутике данной организации.