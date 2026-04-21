Экс-судью из Тамбова, выносившую решения с отдыха в Сочи, приговорили к штрафу

Бывшую судью Тамбовского районного суда, которая выносила постановления, находясь в Сочи, приговорили к штрафу в 600 тысяч рублей.

Подсудимая признана виновной в вынесении 10 заведомо неправосудных решений (ч. 1 ст. 305 УК РФ). Суд по каждому из 10 преступлений назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. По совокупности преступлений окончательно назначено наказание в виде штрафа в размере 600 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе судебной системы области.

По данным следствия, осенью 2021 году Елена Дробышева уехала на отдых в ведомственный санаторий в Сочи. Во время отпуска она удаленно вынесла 10 решений по делам, которые должна была рассматривать в Тамбове. Судья звонила секретарю по видеосвязи и давала указания. Все ее решения позже были отменены.

Гособвинение просило оштрафовать Дробышеву на один миллион рублей и сохранить арест на ее имущество стоимостью более двух миллионов рублей до тех пор, пока штраф не будет полностью погашен.