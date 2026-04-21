Кабинет Трампа разваливается?

В США покинул свой пост очередной высокопоставленный чиновник - министр труда Лори Чавес-ДеРемер. Она оказалась в эпицентре скандала о сексуальных домогательствах и пьянстве. Ее муж якобы приставал к молодым сотрудницам, а сама она выпивала на рабочем месте. Все это сильно бьет по перспективам республиканкцев на предстоящих промежуточных выборах в конгресс.

Политолог-американист Малек Дудаков считает, что команда президента Дональда Трампа "продолжает разваливаться". Глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс тоже готова уйти в отставку. И все это происходит на фоне падения рейтингов Трампа из-за развязанной войны против Ирана. Большинство американцев против войны, которая больно ударила по их карманам, а заверения Трампа в убедительной победе никого не убеждают. Часть республиканцев тоже бунтует, пытаясь вытащить страну из той авантюры, куда ее затащил Израиль.

На досрочных выборах в Нью-Джерси и вовсе произошел переворот, отмечает эксперт. Там выиграла ультралевая профсоюзная активистка, которая происходит из семьи нелегальных мигрантов-колумбийцев и займет место в конгрессе. А на сенатских выборах в Мичигане вполне может победить еще один ультралевый кандидат египетского происхождения. Сейчас республиканское большинство в сенате сократилось буквально до одного места. Спасти республиканцев от разгромного поражения в ноябре может лишь чудо.



