Свердловчане за четыре месяца оставили "на чай" более 60 миллионов рублей

Жители Среднего Урала только за первые месяцы 2026 года оставили официантам "на чай" более 60 млн рублей. Самым же щедрым в регионе оказался Екатеринбург и занял по размеру чаевых четвертое место, уступив первенство только Москве, Санкт-Петербургу и Сочи. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе сервиса безналичных чаевых Нетмонет.

По данным сервиса, в уральской столице официантам в среднем оставляют 354 рубля, что выше, чем в других города области. Для сравнения, в Каменске-Уральском средний размер чаевых составляет 329 рублей, а в Ирбите - 326. Всего на Екатеринбург приходится более 45 млн рублей из общей суммы чаевых по региону. При этом, лучшие чаевые оставляют в заведениях с пан-азиатской кухней. Крупнейшие единоразовые чаевые в текущем году в таком ресторане составили 24 тыс. 333 рубля. Вторые по щедрости - любители итальянской кухни, а на третьем месте - посетители японских ресторанов.

За 2025 год гости заведений Свердловской области оставили более 300 млн рублей чаевых.

Ранее сервис Нетмонет запустил в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Новосибирской области и Татарстане рейтинг гостей, благодаря которому посетители могут самостоятельно отслеживать расходы на чаевые и соревноваться за звание самого щедрого гостя. В этом же году такой рейтинг ввели и на Среднем Урале. Теперь для каждого ресторана создается отдельный топ гостей — "Легенд", в котором учитывается совокупная сумма оставленных чаевых.

"Екатеринбург — один из самых динамичных гастрономических центров страны с сильной локальной идентичностью и высокими стандартами сервиса. Уральская аудитория ценит качество и готова его отмечать — это видно и по суммам, и по регулярности чаевых. Рейтинг позволяет гостям получить заслуженное признание и стать легендами любимых мест города, а для заведений — это возможность отмечать и благодарить своих лояльных посетителей", — отметила генеральный директор Нетмонет Оксана Белякова.