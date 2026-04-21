Силовики пришли в "Эксмо": издательство подозревают в экстремизме

Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные мероприятия в московском издательстве "Эксмо". Силовики проверяют компанию на причастность к распространению ЛГБТ*-литературы, о чем агентству ТАСС сообщили представители ведомства.

Ранее, в декабре 2023 года, Зеленоградский районный суд Москвы уже штрафовал издательство на 900 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных отношений. Тогда судья назначил наказание по административной статье, выбрав сумму почти на верхней границе возможного штрафа.

Утром 21 апреля 2026 года полиция задержала генерального директора "Эксмо" Евгения Капьева. Следователи подозревают его в пропаганде ЛГБТ* среди детей. Одновременно с задержанием оперативники провели обыски в офисах всей издательской группы "Эксмо-Аст". Теперь правоохранители возбудили уголовное дело по статье об экстремизме.

Специалисты продолжают работу, чтобы выяснить все детали выпуска и продажи запрещенных книг.

* - движение, запрещенное в России и признанное экстремистским