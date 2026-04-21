Нужны рабочие: в США высшее образование теряет престиж

Число студентов в вузах США с 2010 года сократилось на 2 млн человек, или на 10%, что связано с разочарованием в высшем образовании. Об этом пишет РБК по материалам американских СМИ.

Доля выпускников школ, поступающих в колледж, c 2016 года снизилась с 70% до 62%. И только четверть американцев считает степень бакалавра важной для получения хорошей работы. Их взгляды вполне обоснованы: данные рынка труда показывают, что впервые с 1970-х выпускники колледжей не получают преимуществ при трудоустройстве по сравнению с теми, кто получил рабочую профессию. Более того, они даже труднее находят работу, чем выпусники школ. Подобные тенденции наблюдаются во всем мире, в том числе в России.

Отмечается, что речь не о "белых воротничках", которых заменяет ИИ. В 2025 году с этим были связаны лишь 5% сокращений. Просто американский бизнес предпочитает не брать новичков в условиях трудностей и неопределенности. А вот рабочие нужны: только строительной отрасли необходимы 350 тыс. новых работников (в России это эквивалентно почти миллиону человек). Зарплата тех, кто работает руками, превышает среднюю по стране.

В целом эксперты сходятся во мнении, что систему высшего образования в США ждут тяжелые времена, особенно региональные колледжи и вузы. Кроме того, после нескольких десятилетий стабильной рождаемости в 2010-х она пошла вниз, и скоро это крайне негативно скажется на всей системе образования.