В Екатеринбурге три автобуса изменят маршруты из-за "Майской грозы"

В Екатеринбурге сразу три автобуса изменят схемы движения в связи с проведением забега "Майская гроза". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, в это воскресенье, 26 апреля, в столице Урала пройдет традиционный легкоатлетический забег "Майская гроза". Из-за него в центре ограничат движение транспорта.

Также будут изменены автобусные маршруты:

автобус №45 "Ж/Д вокзал – НПЦ Онкология" поедет по улицам: Челюскинцев – Московская – проспект Ленина (обратно: Ленина – Жукова – Челюскинцев) – далее по маршруту;

автобус №67 "ДМБ №9 – Ритейл-Парк Солнечный" будет следовать в оба направления по улицам: 8 Марта – проспект Ленина – Карла Либкнехта – Свердлова – Челюскинцев – Невьянский – далее по маршруту;

автобус №043 "Ж/Д вокзал – поселок Северка" проследует по улицам: Челюскинцев – Московская – проспект Ленина (обратно: Ленина – Жукова – Челюскинцев) – далее по маршруту.

Как уточнили в мэрии, высадка и посадка пассажиров будет проводиться на всех действующих остановках.