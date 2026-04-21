Иранский нефтеналивной танкер при поддержке ВМС прошел Ормузский пролив

Иранские военные заявили, что нефтеналивной танкер страны при поддержке ВМС Ирана в ночь на вторник прошел Ормузский пролив.

В заявлении утверждается, что после прохождения Аравийского моря судно в полной безопасности вошло в иранские территориальные воды. На данный момент оно находится в одном из южных портов Ирана. Об этом пишет ТАСС.

Ранее иранский супертанкер обошел блокаду США в Ормузском проливе с включенной системой идентификации местоположения.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива и портов Ирана с 13 апреля. Свободный проход через пролив США пообещали сохранить лишь для судов, входящих и выходящих из портов других стран. В ответ Тегеран пригрозил атаковать американские корабли.