В Роскачестве заявили о безопасности произведенного в России детского пюре HiPP

21 Апреля 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Роскомнадзор замедляет Telegram

В Роскачестве заявили о безопасности произведенного в России детского пюре HiPP

Роскачество заявила о безопасности детского питания HiPP, произведенного в Калининградской области. Российские знаки качества имеют пюре "Яблоко. Мое первое пюре" и пюре "Цветная капуста. Мое первое пюре".

"Наличие знака качества означает, что производитель успешно прошел веерное исследование Роскачества, выездную оценку производства от экспертов организации, а также регулярно подтверждает качество своей продукции в рамках систематических аудитов предприятия. Знак присуждается только при условии соответствия производства установленному уровню локализации на территории страны", - цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Накануне стало известно, что в банке с детским питанием HiPP в Австрии был обнаружен крысиный яд. Известно, что отравляющее вещество могло попасть в питание уже после производства. Речь идет о картофельно-морковном пюре, 190-граммовая банка с ядом была обнаружена в супермаркете SPAR. Производитель тут же отозвал продукт из всех 1,5 тыс. магазинов сети в Австрии, пишет Reuters.

HiPP заявляет, что яд действительно может находиться в банках с детским питанием и его употреблением может быть опасно для жизни. Также в компании не исключили, что речь идет о фальсифицированных, подменённых банках.

Австрийская полиция сообщила, что часть изъятых банок была помечена на дне наклейкой с красным кружком, крышки не были герметичны, отсутствовали защитные пломбы, также некоторые банки имели неприятный запах. По данным полиции, лабораторные анализы аналогичных банок, изъятых полицией в Чехии и Словакии, показали наличие токсичного вещества. Позже сообщалось, что в этих странах детское питание тоже было снято с продажи. SPAR сообщает, что изъял продукцию HiPP с полок всех своих магазинов в Австрии, Словении, Венгрии, Хорватии и Италии. При этом в других странах изъятий не было, поскольку там супермаркеты не входят в сеть SPAR Austria и имеют другие каналы поставок.

Полиция посоветовала покупателям тщательно мыть руки, если они соприкоснулись с банкой.

Австрийское агентство по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов заявило, что в случае употребления младенцами зараженного детского питания необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

Telegram-канал FMCG Report отметил, что в ассортименте российского подразделения HiPP картофельно-морковного пюре нет. Значительная часть овощных пюре компании производится на заводе в Калининградской области, хотя некоторые позиции импортируются из затронутой отзывами Венгрии. Супермаркеты SPAR в России связаны с австрийским ритейлером только названием.

В начале 2026 года компания Nestle объявила о глобальном отзыве отдельных партий детских смесей из-за потенциального загрязнения токсином цереулидом, который вырабатывает бактерия Bacillus cereus. Этот токсин устойчив к нагреванию и может вызывать рвоту, диарею и боли в животе.

В Европе отзыв затронул несколько стран, включая Австрию, Францию, Германию, Италию и Великобританию. Австрийские власти назвали этот случай крупнейшим отзывом в истории компании, сообщив о сотнях затронутых наименований продукции. В Нидерландах зарегистрировали минимум четыре случая ухудшения здоровья у младенцев после употребления смесей Nestle, но прямая связь между симптомами и продуктом не была подтверждена. Во Франции началось расследование гибели двух младенцев, предположительно употреблявших отозванные смеси, однако на момент расследования причинно-следственная связь не была установлена.

Роспотребнадзор приостановил ввоз в Россию восьми видов сухих смесей Nestle, произведённых с апреля по ноябрь 2025 года, и запретил их оборот на территории страны. Под ограничение попали некоторые продукты линейки NAN, включая специализированные и лечебные формулы, а также Nestogen "Комфорт" и "Алфаре Амино". Компания "Нестле Россия" также сообщила о добровольном отзыве ограниченного количества партий продукции на территории РФ — сухих быстрорастворимых молочных и кисломолочных смесей, а также лечебной сухой смеси на основе аминокислот. Компания подчеркнула, что отзыв носит профилактический характер и не затрагивает другие партии и продукты.

