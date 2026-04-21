В Роскачестве заявили о безопасности произведенного в России детского пюре HiPP

Роскачество заявила о безопасности детского питания HiPP, произведенного в Калининградской области. Российские знаки качества имеют пюре "Яблоко. Мое первое пюре" и пюре "Цветная капуста. Мое первое пюре".

"Наличие знака качества означает, что производитель успешно прошел веерное исследование Роскачества, выездную оценку производства от экспертов организации, а также регулярно подтверждает качество своей продукции в рамках систематических аудитов предприятия. Знак присуждается только при условии соответствия производства установленному уровню локализации на территории страны", - цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Накануне стало известно, что в банке с детским питанием HiPP в Австрии был обнаружен крысиный яд. Известно, что отравляющее вещество могло попасть в питание уже после производства. Речь идет о картофельно-морковном пюре, 190-граммовая банка с ядом была обнаружена в супермаркете SPAR. Производитель тут же отозвал продукт из всех 1,5 тыс. магазинов сети в Австрии, пишет Reuters.

HiPP заявляет, что яд действительно может находиться в банках с детским питанием и его употреблением может быть опасно для жизни. Также в компании не исключили, что речь идет о фальсифицированных, подменённых банках.

Австрийская полиция сообщила, что часть изъятых банок была помечена на дне наклейкой с красным кружком, крышки не были герметичны, отсутствовали защитные пломбы, также некоторые банки имели неприятный запах. По данным полиции, лабораторные анализы аналогичных банок, изъятых полицией в Чехии и Словакии, показали наличие токсичного вещества. Позже сообщалось, что в этих странах детское питание тоже было снято с продажи. SPAR сообщает, что изъял продукцию HiPP с полок всех своих магазинов в Австрии, Словении, Венгрии, Хорватии и Италии. При этом в других странах изъятий не было, поскольку там супермаркеты не входят в сеть SPAR Austria и имеют другие каналы поставок.

Полиция посоветовала покупателям тщательно мыть руки, если они соприкоснулись с банкой.

Австрийское агентство по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов заявило, что в случае употребления младенцами зараженного детского питания необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

Telegram-канал FMCG Report отметил, что в ассортименте российского подразделения HiPP картофельно-морковного пюре нет. Значительная часть овощных пюре компании производится на заводе в Калининградской области, хотя некоторые позиции импортируются из затронутой отзывами Венгрии. Супермаркеты SPAR в России связаны с австрийским ритейлером только названием.

В начале 2026 года компания Nestle объявила о глобальном отзыве отдельных партий детских смесей из-за потенциального загрязнения токсином цереулидом, который вырабатывает бактерия Bacillus cereus. Этот токсин устойчив к нагреванию и может вызывать рвоту, диарею и боли в животе.

В Европе отзыв затронул несколько стран, включая Австрию, Францию, Германию, Италию и Великобританию. Австрийские власти назвали этот случай крупнейшим отзывом в истории компании, сообщив о сотнях затронутых наименований продукции. В Нидерландах зарегистрировали минимум четыре случая ухудшения здоровья у младенцев после употребления смесей Nestle, но прямая связь между симптомами и продуктом не была подтверждена. Во Франции началось расследование гибели двух младенцев, предположительно употреблявших отозванные смеси, однако на момент расследования причинно-следственная связь не была установлена.

Роспотребнадзор приостановил ввоз в Россию восьми видов сухих смесей Nestle, произведённых с апреля по ноябрь 2025 года, и запретил их оборот на территории страны. Под ограничение попали некоторые продукты линейки NAN, включая специализированные и лечебные формулы, а также Nestogen "Комфорт" и "Алфаре Амино". Компания "Нестле Россия" также сообщила о добровольном отзыве ограниченного количества партий продукции на территории РФ — сухих быстрорастворимых молочных и кисломолочных смесей, а также лечебной сухой смеси на основе аминокислот. Компания подчеркнула, что отзыв носит профилактический характер и не затрагивает другие партии и продукты.