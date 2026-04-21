Суд "отменил" отказ в признании Дома Топоркова памятником

21 Апреля 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Свердловская область
Фото: группа &quot;Том Сойер Фест - Екатеринбург&quot; / vk.com/tomsawyerfestekat

Суд "отменил" отказ в признании Дома Топоркова памятником

Активисты смогли добиться отмены решения суда, отказавшего в признании Дома Топоркова в Екатеринбурге памятником. Как сообщается в социальных сетях волонтеров "Том Сойер Фест Екатеринбург", материалы дела направлены на новое рассмотрение в первую инстанцию.

"Мы выиграли кассационный суд по Дому Топоркова! Путь длиной в год с поддержкой неравнодушных к наследию вернул ошибочные отказы в отправную точку - Ленинский суд. Нас ждет новый путь", - написали активисты.

Напомним, в январе 2024 года Дом Топоркова начали сносить под покровом ночи. Здание решили демонтировать, несмотря на восстановительные работы, выполненные волонтерами в 2019 году. Последние совместно с градозащитниками и забили тревогу, после чего в дело вмешались прокуратура и на тот момент депутат Госдумы Александр Хинштейн. Общественникам удалось остановить демонтаж. В июне стало известно, что Дом Топоркова официально признан выявленным объектом культурного наследия Свердловской области.

Позднее, региональное отделение партии "Яблоко" заявило, что Росреестр снял с учета Дом Топоркова, поддавшись обману представителя компании ООО "Экосистема-СМБ", желающей снести строение.

В ноябре прошлого года на сайте управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области появился проект экспертизы, согласно которому на месте Дома Топоркова собирались построить двухэтажное офисное здание. Экспертизу заказало АО "Управление снабжения и сбыта Свердловской области", учредителем которого выступает областное министерство по управлению государственной собственностью региона.

Теги: Екатеринбург, Дом Топоркова, памятник, суд


