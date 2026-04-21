Суд "отменил" отказ в признании Дома Топоркова памятником

Активисты смогли добиться отмены решения суда, отказавшего в признании Дома Топоркова в Екатеринбурге памятником. Как сообщается в социальных сетях волонтеров "Том Сойер Фест Екатеринбург", материалы дела направлены на новое рассмотрение в первую инстанцию.

"Мы выиграли кассационный суд по Дому Топоркова! Путь длиной в год с поддержкой неравнодушных к наследию вернул ошибочные отказы в отправную точку - Ленинский суд. Нас ждет новый путь", - написали активисты.

Напомним, в январе 2024 года Дом Топоркова начали сносить под покровом ночи. Здание решили демонтировать, несмотря на восстановительные работы, выполненные волонтерами в 2019 году. Последние совместно с градозащитниками и забили тревогу, после чего в дело вмешались прокуратура и на тот момент депутат Госдумы Александр Хинштейн. Общественникам удалось остановить демонтаж. В июне стало известно, что Дом Топоркова официально признан выявленным объектом культурного наследия Свердловской области.

Позднее, региональное отделение партии "Яблоко" заявило, что Росреестр снял с учета Дом Топоркова, поддавшись обману представителя компании ООО "Экосистема-СМБ", желающей снести строение.

В ноябре прошлого года на сайте управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области появился проект экспертизы, согласно которому на месте Дома Топоркова собирались построить двухэтажное офисное здание. Экспертизу заказало АО "Управление снабжения и сбыта Свердловской области", учредителем которого выступает областное министерство по управлению государственной собственностью региона.