На Южном Урале экс-глава "Акула-парка" получил срок за тяжёлые травмы посетителя

В Челябинске вступил в силу приговор руководителю батутного центра "Акула-парк". Причина решения суда – получение посетителем центра тяжёлой травмы.

Происшествие случилось 13 декабря 2024 г. Семилетний ребёнок прыгал на батуте, который работал с многочисленными нарушениями. Маленький посетитель взлетел вверх, перелетел через ограждение "батутной арены" и упал на пол, получив тяжёлые травмы.

Бывший фактический руководитель парка получил три с половиной года колонии общего режима. Во время рассмотрения апелляции адвокаты осуждённого настаивали на оправдании либо на назначении наказания, не связанного с реальным лишением свободы. Челябинский облсуд оставил решение первой инстанции без удовлетворения, сообщает прокуратура Южного Урала.