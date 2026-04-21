Политолога Сергея Маркова* оштрафовали за нарушение иноагентских ограничений

Таганский районный суд Москвы выписал штраф политологу Сергею Маркову* за несоблюдение законодательства об иноагентах.

"21 апреля 2026 года признал виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента) Маркина* (пресс-служба московских судов общей юрисдикции называет Маркова* Макриным* – прим. ред.) Сергея Александровича", - говорится в сообщении суда.

Политолога оштрафовали на 45 тыс. руб.

Маркова* включили в реестр иностранных агентов в августе 2025 года. В Минюсте РФ сообщили, что он распространял ложные сведения о политике российских органов власти, участвовал в создании и распространении материалов иноагентов для широкой аудитории и распространял публикации организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.

Признание обычно лояльного к российской власти Маркова* иноагентом произошло почти сразу после того, как политолог комплиментарно высказался о президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве на фоне обострения российско-азербайджанских отношений.

*внесен в реестр иноагентов Минюста РФ