Мессенджер Max начал переименовываться в "Макс"

В магазинах приложений мессенджер Max переименовали в "Макс". Пользователи заметили такую перемену в RuStore, Google Play и на официальном сайте мессенджера.

Руководство мессенджера заявляет, что теперь используется два написания названия.

"Похожей концепции придерживаются и другие мессенджеры, опыт которых мы изучали при разработке. В частности, китайский WeChat, японский Line и корейский KakaoTalk используют и международное написание, и коммуникации на национальном языке", - цитирует RT глава Max Фарит Хуснояров.

Ранее руководство Max упрекали в том, что название национального мессенджера пишется латиницей, да еще и в то время, как весь бизнес тратит деньги на смену иностранных названий на русифицированные.