Историку Соколову отказали в замене колонии на принудительные работы

Суд отказал историку Олегу Соколову, осужденному за убийство аспирантки, в принятии заявления о замене отбывания срока в колонии на принудительные работы.

"Соколов достиг пенсионного возраста, а в соответствии со ст. 53.1 УК таким лицам принудительные работы не назначаются",— пояснили РИА Новости в пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Бывший доцент СПбГУ Соколов отбыл уже почти половину срока (его приговорили к 12 годам 6 месяцам колонии). В прошлом году стало известно, что историк-расчленитель пытался уйти на СВО, но ему отказали в заключении контракта: предельный возраст для службы 65 лет, а Соколову на тот момент уже исполнилось 68.

Резонансное убийство произошло в начале ноября 2019 года. Суд пришел к выводу, что Соколов в ходе бытового конфликта застрелил свою сожительницу Анастасию Ещенко, а затем купил ножовку и расчленил ее тело, по частям пытался избавиться от него, кидая в реку Мойку. Его задержали, когда он сам упал в воду, пытаясь утопить рюкзак с руками невесты. Соколова приговорили к 12,5 годам за убийство и незаконное хранение огнестрельного оружия. В июне 2022 года кассационный суд оставил в силе приговор.