Бывший мэр Саратова погиб в ДТП

77-летний экс-мэр Саратова Николай Романов погиб в ДТП недалеко от села Казачка в 150 км от областной столицы.

По предварительным данным, Mercedes Романова на большой скорости влетел в грузовик Volvo. Baza пишет, что удар пришелся со стороны пассажирского места, но бывший мэр все равно получил смертельные ранения и погиб на месте происшествия. По неподтвержденной информации, Романов совершал маневр и не убедился в его безопасности.

О других пострадавших не сообщается.

Романов был главой администрации Саратова (сити-менеджером) с 2006 по 2007 гг., в 2007-м он подал в отставку по собственному желанию, после чего работал общественным советником главного федерального инспектора по Саратовской области.