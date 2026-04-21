Денежкин из "Автомобилиста" продлил контракт с клубом на два сезона

Екатеринбургский "Автомобилист" продлил контракт с нападающим Максимом Денежкиным. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.

Новое одностороннее соглашение с игроком рассчитано на два сезона. Форвард продолжит забивать за уральскую команду до 31 мая 2028 года.

Денежкин выступает в системе "Автомобилиста" с 2022 года. За клуб из Екатеринбурга в КХЛ 25-летний форвард провел 144 игры, в которых набрал 56 (30+26) очков. Минувший сезон стал для Максима самым успешным в карьере. Он забросил 18 шайб и отдал 13 результативных передач в 60 матчах, завершив чемпионат с показателем полезности +9. По итогам сезона Денежкин стал вторым в списке лучших снайперов "Автомобилиста".

Два года назад вместе с командой нападающий выиграл бронзовые медали чемпионата. А в феврале этого года он впервые принял участие в Матче Звезд КХЛ, который прошел в Екатеринбурге.

Напомним, недавно "Автомобилист" расторг контракт с нападающим Ридом Буше и продлил сотрудничество с голкипером Евгением Аликиным. Ранее было объявлено о назначении Алексея Кудашова главным тренером команды.