Советы муниципальных образований Тюменской области и Югры заключили соглашение о сотрудничестве

Советы муниципальных образований Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры заключили соглашение о сотрудничестве, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Торжественная церемония подписания документа прошла в рамках III Всероссийского муниципального форума "МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ" в Москве.

Председатель Президиума Совета муниципальных образований Тюменской области Виктор Воллерт и Председатель Совета муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Максим Ряшин отметили, что главная цель соглашения – в дальнейшем развитии межмуниципального сотрудничества и взаимодействия.

"Тюменская область и Югра – давние партнеры и добрые соседи. В рамках соглашения мы продолжим обмен опытом работы органов местного самоуправления. Совместно будем готовить предложения по совершенствованию законодательства в данной сфере", – прокомментировал Виктор Воллерт.

Кроме того, на площадке III Всероссийского муниципального форума "МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ" заключено соглашение о сотрудничестве между Заводоуковским муниципальным округом и Печенгским муниципальным округом Мурманской области. Документ подписали главы муниципалитетов Светлана Касенова и Алексей Пеньшин.

"Соглашение включает установление основ сотрудничества и взаимодействия сторон в сферах торгово-экономического, инвестиционного и делового сотрудничества, а также культуры, спорта, молодежной политики, образования и туризма", – рассказала Светлана Касенова.