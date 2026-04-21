Задержан генеральный директор издательства "Эксмо"

В Москве для допроса задержали генерального директора издательства "Эксмо" Евгения Капьева, передает "Коммерсант" со ссылкой на осведомленный источник. Процессуальный статус топ-менеджера пока не известен.

Ранее СМИ сообщили об обысках, которые силовики проводят в офисе издательского холдинга. Так, по информации РЕН-ТВ, обыски проводятся в рамках расследования дела о "производстве и распространении экстремистской книгопечатной продукции": менеджмент "Эксмо" якобы подозревают в разработке схемы по распространению ЛГБТ*-литературы среди несовершеннолетних.

"Эксмо" - это крупнейшее издательство России, входящее в мировой топ‑50, ежегодно выпускающее около 80 миллионов экземпляров книг. "Эксмо" работает во всех основных жанрах и сотрудничает с тысячами авторов.

*Верховный суд РФ признал международное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России