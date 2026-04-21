В Челябинской области нашли 3,9 тысячи нарушений миграционных законов

На Южном Урале идут рейды "Нелегальный мигрант". Силовики озвучили итоги их проведения.

С начала 2026 г. из-за проведения рейдов возбуждено около 460 уголовных дел в сфере миграции. Зафиксированы 3,9 тыс. нарушений миграционного законодательства.

550 иностранцев выдворены за пределы страны. Закрыт въезд в Россию 1 тыс. мигрантов. После этого количество преступлений, совершенных иностранцами, сократилось вдвое, сообщает УМВД по Челябинской области.