Российские банки и маркетплейсы вступают в эру взаимодействия, считают эксперты ВТБ

Российские банки и маркетплейсы вступают в новую эру взаимодействия, готовясь к запуску совместных бизнес-решений, ориентированных на удобство клиентов. В интервью РБК первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова поделилась мнением о трансформации этих отношений.

По ее словам, эволюция взаимодействия между банками и маркетплейсами проходит через психологические стадии, и значительная часть из них уже осталась позади. «Это как в психологии: сначала отрицание, потом принятие, затем созидание. Этап отрицания в отношениях с маркетплейсами уже пройден», — утверждает Скоробогатова.

Она отметила, что изменения происходят с обеих сторон: банки пересматривают свои взгляды на экосистемы, а маркетплейсы начинают осознавать ограничения своих банковских моделей. «Маркетплейсы поняли, что, имея только свой банк, они не смогут предоставить клиентам все необходимые сервисы и продукты», — подчеркнула она.

Скоробогатова предсказывает, что следующим шагом станет формирование новых форм партнерства и совместных бизнес-моделей. «Сейчас обе стороны находятся на стадии принятия, и я вижу будущее в осмыслении новых бизнес-моделей между банками и маркетплейсами», — добавила она.

«Партнерство – это все-таки не кикбоксинг, а, скорее, танго, когда, чувствуя друг друга, вы должны договориться, что будет наилучшим для клиента, и как вы заработаете – и один партнер, и второй. Это непростой диалог, но он начнется. Насколько успешным он будет, покажет время», — резюмировала Скоробогатова.