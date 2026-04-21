Суд повторно приостановил работу новокузнецкого роддома, где умерли младенцы

Суд повторно приостановил на 90 суток работу роддома №1 в Новокузнецке, где в январе скончались младенцы. Об этом сообщает объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

Установлено, что в акушерском стационаре не осуществляются санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и не обеспечиваются безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами.

Отмечается, что представители медучреждения вину признали.

14 января были задержаны главврач и и.о. завотделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей ГКБ №1, где погибли младенцы. Возбуждено уголовное дело статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Халатность". Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией, суд приостановил его работу на 90 суток. Позже сообщалось, что версия смерти девяти новорожденных в роддоме Новокузнецка из-за вспышки инфекции не подтвердилась. Умершие малыши были недоношенными и с врожденными патологиями.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк не согласился с версией об ошибке врачей как причине трагедии, поскольку у каждого младенца был свой лечащий врач. Он указал на халатность рожениц и отметил, что большинство из умерших малышей были недоношенными, а некоторые мамы "не наблюдались в дородовом периоде вообще". Глава региона намекнул на то, что женщины сами виноваты в рождении недоношенных малышей, поскольку могли употреблять алкоголь. Высказывания чиновника вызвали резкую негативную реакцию общественности. В Госдуме призвали отправить губернатора в отставку.