УрФУ пересмотрит подходы к проектному обучению студентов

Уральский федеральный университет пересмотрит подходы к проектному обучению в связи с переходом на новую модель высшего образования. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе УрФУ.

Решение было принято на сегодняшнем совещании директоров институтов вуза. Институтам рекомендовано продолжить сбор оценок, отзывов и персональных характеристик от организаций-партнеров для насыщения этими данными портфолио студентов. Руководитель направления Валентина Овчинникова отметила, что уже 76% студентов университета так или иначе вовлечены в проектные подходы.

Как напомнили в УрФУ, уральский вуз является одним из участников пилотного проекта и отвечает за разработку структуры укрупненных групп специальностей. В новой модели вместо бакалавриата и специалитета предлагается установить единый уровень высшего образования, достаточный для выхода на рынок труда.

